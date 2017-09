Hokes Bluff ranked in latest ASWA football poll

Released September 19

Class 7A

Rank Record Points

1. Central-Phenix City 3-0 334

2. Hoover 3-1 284

3. Thompson 3-0 243

4. Hewitt-Trussville 3-0 216

5. McGill-Toolen 3-0 176

6. Spain Park 3-1 129

7. Auburn 3-1 127

8. Fairhope 3-1 78

9. Theodore 3-1 39

10. Jeff Davis 3-1 31

Others receiving votes: Oak Mountain (3-1) 16, Bob Jones (2-2) 14, Mountain Brook (2-2) 9, James Clemens (1-2) 6, Sparkman (2-1) 6, Mary G. Montgomery (0-4) 2, Enterprise (1-3) 1.

Class 6A

Rank Record Points

1. Austin 4-0 341

2. Pinson Valley 4-0 270

3. Oxford 4-0 252

4. Ramsay 2-1 174

5. Opelika 3-1 171

6. Wetumpka 4-0 150

7. Spanish Fort 3-1 100

8. Daphne 3-1 71

9. Blount 3-1 65

10. Homewood 4-0 46

Others receiving votes: Saraland (3-1) 30, Sidney Lanier (4-0) 15, Muscle Shoals (3-1) 8, Hartselle (3-1) 5, Park Crossing (3-1) 5, Minor (3-1) 3, Benjamin Russell (3-0) 2, Clay-Chalkville (3-1) 2.

Class 5A

Rank Record Points

1. Briarwood Chr. 3-0 350

2. St. Paul’s 4-0 275

3. Alexandria 4-0 223

4. Carroll 3-0 208

5. Beauregard 1-1 173

6. Mae Jemison 4-0 128

7. Jackson 3-0 77

8. Wenonah 2-1 73

9. Eufaula 3-1 48

10. St. Clair Co. 3-0 36

Others receiving votes: Jemison (2-2) 21, Greenville (1-1) 16, Brooks (2-1) 13, Pleasant Grove (2-1) 10, Boaz (1-2) 8, Calera (3-1) 8, Central-Clay CO. (2-2) 8, Mortimer Jordan (3-1) 8, Etowah (3-1) 7, Charles Henderson (1-2) 4, Crossville (3-0) 4, Demopolis (3-1) 4, Corner (2-2) 3, Williamson (2-1) 3, Hayden (2-2) 1, Talladega (3-1) 1.

Class 4A

Rank Record Points

1. Leeds 4-0 318

2. Andalusia 3-1 265

3. Rogers 4-0 244

4. UMS-Wright 3-1 212

5. Fayette Co. 4-0 192

6. Tallassee 4-0 155

7. Thomasville 3-0 117

8. Deshler 3-0 67

9. Wilson 3-0 55

10. Hokes Bluff 2-1 24

Others receiving votes: Alabama Chr. (4-0) 22, Madison Co. (3-0) 15, Saks (3-0) 13, Munford (2-1) 7, Montgomery Catholic (3-1) 2, Dale Co. (3-1) 1, Madison Aca. (1-2) 1.

Class 3A

Rank Record Points

1. Mobile Chr. 3-0 336

2. Piedmont 3-1 291

3. Gordo 2-1 213

4. Oakman 3-0 184

5. Weaver 3-0 174

6. T.R. Miller 3-0 131

7. Randolph Co. 2-1 121

8. Ohatchee 3-1 72

9. Plainview 4-0 36

10. Wicksburg 3-0 24

Others receiving votes: Hillcrest-Evergreen (2-1) 22, Fultondale (3-0) 20, Clarke Co. (2-1) 16, Pike Co. (2-1) 13, American Chr. (3-1) 10, Montevallo (2-1) 10, Montgomery Aca. (3-1) 9, Colbert Co. (3-0) 8, Lauderdale Co. (2-1) 6, Sylvania (3-0) 6, Geneva (3-0) 3, Opp (1-2) 3, Greene Co. (2-1) 1. West Morgan (3-1) 1.

Class 2A

Rank Record Points

1. Fyffe (27) (3-0) <ws>351

2. Lanett (4) (4-0) <ws>274

3. Leroy (3-0) <ws>224

4. Aliceville (2-1) <ws>196

5. Elba (2-1) <ws>182

6. LaFayette (3-1) <ws>153

7. Goshen (2-2) <ws>113

8. Sulligent (3-0) <ws>86

9. Abbeville (3-0) <ws>67

10. St. Luke’s (2-0) <ws>20

Others receiving votes: Thorsby (3-0) 14, J.U. Blacksher (3-0) 9, Sand Rock (2-1) 9, Tanner (2-2) 9, Tarrant (2-1) 2, Section (3-1) 1.

Class 1A

Rank Record Points

1. Maplesville 3-0 360

2. Pickens Co. 3-0 231

3. Brantley 3-0 215

4. Sweet Water 2-1 198

5. Addison 4-0 189

6. Georgiana 4-0 137

7. Linden 2-1 136

8. Houston Co. 4-0 90

9. Isabella 3-0 56

10. Marengo 2-1 38

Others receiving votes: Wadley (3-0) 29, Decatur Heritage (3-0) 10, Lynn (4-0) 5, Notasulga (2-2) 5, Cedar Bluff (1-2) 2, Cherokee (3-0) 2, Hubbertville (0-2) 2, South Lamar (3-1) 2, Spring Garden (2-1) 2, Hackleburg (2-1) 1.