Area teams ranked in latest ASWA football poll

Released October 11

Class 7A

Rank Record Points

1. Central-Phenix City 6-0 317

2. Hoover 5-1 259

3. Thompson 6-0 223

4. Hewitt-Trussville 6-0 204

5. McGill-Toolen 6-0 172

6. Auburn 5-1 134

7. Fairhope 5-1 115

8. Spain Park 4-2 71

9. Mountain Brook 4-2 52

10. Sparkman 5-1 19

Others receiving votes: Davidson (4-2) 13, Lee-Montgomery (5-1) 12, Bob Jones (4-3) 4, Theodore (4-2) 1.

Class 6A

Rank Record Points

1. Austin 6-0 313

2. Oxford 7-0 262

3. Pinson Valley 6-0 228

4. Wetumpka 7-0 98

5. Spanish Fort 5-1 153

6. Homewood 6-0 143

7. Saraland 6-1 92

8. Sidney Lanier 7-0 89

9. Benjamin Russell 5-1 48

10. Clay-Chalkville 6-1 28

Others receiving votes: Muscle Shoals (5-1) 11, Park Crossing (6-1) 11, Ramsay (3-3) 8, Daphne (4-2) 5, Minor (3-3) 3, Jackson-Olin (5-1) 2, Hillcrest-Tuscaloosa (5-2) 1, Opelika (4-3) 1.

Class 5A

Rank Record Points

1. Briarwood Chr. 6-0 321

2. St. Paul’s 6-0 266

3. Carroll 6-0 223

4. Beauregard 4-1 196

5. Alexandria 6-1 152

6. Wenonah 5-1 115

7. Etowah 6-1 112

8. Mae Jemison 6-1 100

9. Demopolis 5-1 64

10. Jackson 4-2 17

Others receiving votes: Sylacauga (5-1) 11, Mortimer Jordan (4-2) 6, Brooks (3-2) 4, Eufaula (4-2) 3, Guntersville (5-1) 3, Citronelle (4-2) 2, Central-Clay Co. (4-2) 1.

Class 4A

Rank Record Points

1. Andalusia 6-1 315

2. Rogers 7-0 268

3. UMS-Wright 5-1 220

4. Leeds 6-1 181

5. Wilson 6-0 145

6. Thomasville 5-1 126

7. Fayette Co. 5-1 111

8. Hokes Bluff 5-1 62

9. Tallassee 6-1 49

10. Deshler 5-1 44

Others receiving votes: Saks (6-0) 37, Alabama Chr. (7-0) 21, Munford (5-1) 14, Madison Acad. (4-2) 2, Dora (5-1) 1.

Class 3A

Rank Record Points

1. Mobile Chr. 6-0 314

2. Piedmont 6-1 270

3. Gordo 5-1 221

4. Randolph Co. 5-1 181

5. Ohatchee 6-1 165

6. Wicksburg 6-0 125

7. Fultondale 6-0 110

8. Weaver 4-2 53

9. Plainview 5-1 44

10. Sylvania 6-0 35

Others receiving votes: Oakman (4-2) 22, American Chr. (5-1) 13, Hillcrest-Evergreen (5-1) 13, T.R. Miller (4-2) 12, Clarke Co. (4-2) 8, Montgomery Aca. (5-1) 5, West Morgan (6-1) 4, Lauderdale Co. (4-2) 1.

Class 2A

Rank Record Points

1. Fyffe 6-0 330

2. Lanett 7-0 256

3. Elba 5-1 218

4. LaFayette 5-1 197

5. Leroy 5-1 156

6. Goshen 5-1 130

7. Aliceville 4-2 104

8. Sulligent 5-1 68

9. St. Luke’s 4-1 53

10. Thorsby 5-0 47

Others receiving votes: Tarrant (5-1) 15, J.U. Blacksher (5-1) 14, Abbeville (5-1) 5, Sand Rock (4-2) 3

Class 1A

Rank Record Points

1. Maplesville 5-0 336

2. Georgiana 7-0 241

3. Sweet Water 4-1 227

4. Pickens Co. 5-1 185

5. Isabella 6-0 158

6. Wadley 5-0 124

7. Lynn 7-0 113

8. Brantley 4-2 88

9. Houston Co. 6-2 50

10. Marengo 4-2 26

Others receiving votes: South Lamar (6-1) 23, Decatur Heritage (5-1) 9, Addison (5-2) 8, Notasulga (4-2) 5, Spring Garden (5-1) 2, Linden (3-3) 1.