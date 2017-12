Area teams ranked in ASWA basketball polls

Released Nov. 30

GIRLS

Class 7A

1. Hoover

2. Sparkman

3. Spain Park

4. Huffman

5. Hewitt-Trussville

6. James Clemens

7. Davidson

8. McGill-Toolen

9. Gadsden City

10. Lee-Montgomery

Class 6A

1. Hazel Green

2. LeFlore

3. Ramsay

4. Brewer

5. Homewood

6. Athens

7. Hillcrest-Tusc.

8. Austin

9. Blount

10. Northview

Class 5A

1. Charles Henderson

2. Eufaula

3. Wenonah

4. Faith Academy

5. Central-Tuscaloosa

6. Lee-Huntsville

7. West Point

8. Brewbaker Tech

9. Talladega

10. St. Paul’s

Class 4A

1. Deshler

2. Madison Academy

3. Anniston

4. Hokes Bluff

5. Sipsey Valley

6. Danville

7. Madison County

8. Greensboro

9. Cherokee County

10. Jacksonville

Class 3A

1. Lauderdale County

2. Pisgah

3. Hillcrest-Evergreen

4. Plainview

5. Midfield

6. Locust Fork

7. Clarke County

8. Geneva

9. Montevallo

10. Susan Moore

Class 2A

1. Geneva County

2. Samson

3. Tanner

4. Collinsville

5. Section

6. Fyffe

7. Central-Hayneville

8. Abbeville

9. Cold Springs

10. Sand Rock

Class 1A

1. Spring Garden

2. R.A. Hubbard

3. Loachapoka

4. Pleasant Home

5. Linden

6. Holy Spirit

7. Skyline

8. Phillips

9. Vina

10. Westminster-OM

BOYS

Class 7A

1. Mountain Brook

2. Hoover

3. Sparkman

4. Buckhorn

5. McGill-Toolen

6. James Clemens

7. Grissom

8. Lee-Montgomery

9. Oak Mountain

10. Gadsden City

Class 6A

1. LeFlore

2. Carver-Montgomery

3. Ramsay

4. Blount

5. Paul Bryant

6. Helena

7. Hazel Green

8. Daphne

9. Homewood

10. Muscle Shoals

Class 5A

1. Sumter Central

2. Faith-Mobile

3. Eufaula

4. Lee-Huntsville

5. Guntersville

6. Demopolis

7. Mae Jemison

8. Scottsboro

9. Briarwood

10. Etowah

Class 4A

1. Oneonta

2. Westminster

3. Escambia Co.

4. Cordova

5. Madison Academy

6. Monroe Co. (0-0)

7. Catholic-Montgomery

8. UMS-Wright

9. Haleyville

10. Andalusia

Class 3A

1. Plainview

2. Houston Academy

3. Piedmont

4. East Lawrence

5. Mobile Christian

6. Geneva

7. American Christian

8. Lauderdale Co.

9. Prattville Christian

10. Glencoe

Class 2A

1. Vincent

2. Westbrook Christian

3. Abbeville

4. Barbour Co.

5. Section

6. Mars Hill Bible

7. Collinsville

8. Chickasaw

9. Horseshoe Bend

10. Tarrant

Class 1A

1. Sacred Heart

2. Decatur Heritage

3. Lindsay Lane

4. Georgiana

5. Skyline

6. R.A. Hubbard

7. Whitesburg Christian

8. Spring Garden

9. Linden

10. Coosa Christian