Local players make ASWA all-state football teams

Photo: Hokes Bluff’s Darrian Meads (pictured), Etowah’s Jerrin Wright and Westbrook’s Court Coley were first-team selections for the 2017 ASWA All-State football teams.

By Chris McCarthy, Publisher/Editor

Twenty local athletes were recently named to the Alabama Sports Writers Association’s 2017 All-State high school football teams.

Three players were selected to the first team, 14 to the second team and three to the honorable mention team.

Making the first team for the second straight year in Class 4A was Hokes Bluff’ Darrian Meads. The sophomore running back ran 299 times for 2,036 yards (a 157-yard average per game) and 27 touchdowns while helping the Eagles go 10-3 and reach the state quarterfinals for the second year in a row.

Etowah junior linebacker Jarren Wright was picked for the Class 5A first team after finishing with a team-high 140 tackles, including six for a loss. He helped the Blue Devils go 11-2, win the program’s first region title in six years and qualify for the state quarterfinals for the first time since 1999.

Class 2A first team selection Court Coley had a team-high 114 tackles – 31 for a loss – along with two fumble recoveries for Westbrook Christian. The senior linebacker helped the Class 2A Warriors rebound from an 0-3 start to a five-game winning streak that resulted in the program’s first state playoff berth in five years.

Gadsden City senior kicker Jonathan Kilgo made the Class 7A second team as a punter after putting together a standout season as both punter and kicker for the Titans. He averaged 50.9 yards on 32 punts, including a state record 92-yarder, while making 7-of-10 field goal attempts and 24-of-27 extra points.

Making the Class 5A second team from Etowah were senior offensive lineman Seth Lowry, junior linebacker Carter Dingler and junior defensive end Alex Howard.

Dingler finished the season with 128 tackles and four sacks, while Howard ended up with 64 tackles, (29 for a loss), 11.5 sacks and a pair of fumble recoveries. He also started at offensive tackle, where he graded out at 87 percent with 53 pancake blocks and 78 nasty blocks.

Four players from Hokes Bluff were selected to the se-cond team – senior offensive lineman Jack Busch, senior linebacker Levi Taliaferro, senior punter Landon Johnson and sophomore safety Austin Gulledge.

Taliaferro finished with 154 tackles while Gulledge led The Messenger’s coverage area with 164 stops. Johnson punted 41 times for 1,595 yards and a 39.0 average.

Senior safety Chase Bright and junior defensive tackle represent Sardis on the Class 4A second team. Bright had 42 tackles, five interceptions and six pass break-ups. Holcomb had 88 tackles seven sacks.

A pair of Westbrook players made the Class 2A second team.

Senior safety Caeden Godfrey finished with 54 tackles (11 for a loss), three interceptions and two sacks, while junior defensive end Jackson Luttrell had 64 tackles (22 for a loss) and four sacks. Also on the 2A second team were Gaston junior linebacker Lane Talbot and West End senior defensive tackle Dwayne Miller.

Talbot had 123 tackles (24 for a loss), five sacks and one interception. Miller, who was picked for the team in the Athlete category, was a two-way starter for the Patriots at offensive and defensive tackle. He had 65 tackles and six sacks on defense.

Making honorable mention were Etowah junior defensive lineman Jesse Altman in 5A, Sardis senior offensive lineman Braydon Lacey in 4A and Coosa Christian senior tight end Jackson Justus in 4A.

Altman ended up with 73 tackles (30 for a loss), six sacks and three forced fumbles, while Justus caught 38 passes for 592 yards and five touchdowns.

The complete ASWA All-State list is as follows:

Class 7A first team

Offense

Quarterback

Taulia Tagovailoa, Jr., Thompson

Running back

Hunter Gibson, Sr., Sparkman; Bryan Hill, Sr., McGill-Toolen; Larry McCammon, Jr., Hoover

Receiver

Demontrez Brown, Sr., Bob Jones; Ahmad Edwards, Sr., Thompson; Justyn Ross, Sr., Central-Phenix City

Line

Amari Kight, Jr., Thompson; Mike Maye, Sr., Hoover; Jahlil Ryles, Sr., Central-Phenix City; Pierce Quick, Jr., Hewitt-Trussville; Trey Simpson, Sr., McGill-Toolen

Kicker

Parker Colburn, Jr., Hewitt-Trussville

Defense

Secondary

Ethan Caselberry, Sr., Sparkman; Jakory Hawkins, Sr., Lee-Montgomery; Jaydon Hill, Jr., Bob Jones; Brett Howell, Sr., Fairhope

Linebacker

Wes Baumhower, Sr., Fairhope; Jakob Cummings, Sr., Auburn; Kade Koler, Sr., Bob Jones; Simon Miskelley, Sr., Hewitt-Trussville

Line

Daevion Davis, Jr., James Clemens; Mohamoud Diabate, Jr., Auburn; Allen Love, Sr., Huffman;

Timaje Porter, Sr., Theodore

Punter

Taderrian Murray, Jr., Lee-Montgomery

Athlete

Eric Garror, Sr., McGill-Toolen; Elliott McElwain, Sr., Hewitt-Trussville; George Pickens, Jr., Hoover; Kevontae Ruggs, Sr., Lee-Montgomery

Coach of the Year

Laron White, Sparkman

Class 7A second team

Offense

Quarterback

Paul Tyson, Jr., Hewitt-Trussville

Running back

Kolbe Blunt, Jr., Davidson; Shad Byrd, Jr., Thompson; A’montae Spivey, Jr., Central-Phenix City

Receiver

C.J. Edwards, Sr., Fairhope; Shedrick Jackson, Sr., Hoover; Chance Warren, Sr., Enterprise

Line

Isaac Edwards, Sr., Sparkman; Jacob Feenker, Sr., Oak Mountain; Cameron Hill, Sr., Lee-Montgomery; Colby Murrell, Jr., Bob Jones; Anderson Tomlin, Sr., Mountain Brook

Kicker

Joe Montano, Jr., Davidson

Defense

Secondary

Chase Brown, Sr., Hoover; Tyrese Douglas, Sr., Davidson; Devonte Mathews, Jr., Central-Phenix City; Zach Nelson, Sr., Oak Mountain

Linebacker

Nate Jones, Sr., Central-Phenix City; Michael Moynihan, Sr., Buckhorn; Jalen Rayam, Sr., Thompson; Chris Ware, Sr., Lee-Montgomery

Line

Phillip Hopkins, So., Lee-Montgomery; P.J. Lucas, Jr., Prattville; Rodney Mason, Sr., Huffman; Mackie McNeal, Sr., Thompson

Punter

Jonathan Kilgo, Sr., Gadsden City

Athlete

Avery Atkins, Sr., Auburn; Matthew Evans, Sr., Buckhorn; Demario Patton, Sr., Huntsville; Clay Stearns, Sr., Mountain Brook

Class 7A Honorable Mention

Quarterback: Peter Parrish, Jr., Central-Phenix City; Jaquan Williams, Sr., Jeff Davis

Running back: Mel Dantzler, Jr., Grissom; Nyree Holden, Sr., Huffman

Receiver: Mo Edwards, Sr., Thompson; Logan Pitts, Sr., Hewitt-Trussville

Offensive line: Ashton Johnson, Sr., Theodore; Alex Pearman, Sr., Thompson

Kicker: Jackson Bruno, Sr., Huntsville; Cole Starr, Sr., Spain Park

Secondary: Kameron Brown, Jr., Theodore; Myles Brown, Sr., Thompson

Linebacker: Cooper Bishop, Jr., Vestavia Hills; Zach Hopkins, Jr., James Clemens

Defensive line: Darius Cox, Jr., McGill-Toolen; Cedric Tooson, Jr., Spain Park

Punter: Brody Droppleman, Sr., James Clemens; Tripp Vining, Sr., Smiths Station

Athlete: Terrell Jennings, Sr., Bob Jones

Class 6A first team

Offense

Quarterback

Bo Nix, Pinson Valley, Jr.,

Running back

Armoni Goodwin, Fr., Florence; Tyetus Lindsey, Jr., Oxford; Asa Martin, Sr., Austin

Receiver

LiAllen Dailey, Sr., Pinson Valley; Cadarrius Thompson, Jr., Florence; Seth Williams, Sr., Paul Bryant

Offensive line

Jake Andrews, Dr., Stanhope Elmore; Grant Betts, Sr., Spanish Fort; Marcus Jenkins, Sr., Park Crossing; Marquice Robinson, Sr., Austin; Clay Webb, Jr., Oxford;

Kicker

Evan McPherson, Jr., Fort Payne

Defense

Defensive back

C.D. Daniels, Sr., Homewood; Justin Lewis, Sr., Opelika; Reddy Steward, Jr., Austin; Deshazio Williams, So., Pinson Valley

Linebacker

Jacquez Jones, Sr., Hillcrest-Tuscaloosa; Josh Marsh, Sr., Decatur; Brett Staples, So., Pell City; Brody Syer, Sr., Oxford

Defensive line

D.J. Dale, Jr., Clay-Chalkville; Marese McBride, Sr., Daphne; Desmond Scott, Sr., Pinson Valley; Alfred Thomas, Sr., Sidney Lanier

Punter

Jay Bramblett, Jr., Hillcrest-Tuscaloosa

Athlete

Kris Abrams-Draine, Sr., Spanish Fort; Dilan Henderson, Sr., Pinson Valley; J.D. Martin, Jr., Wetumpka; Cam Taylor, Sr., Park Crossing

Class 6A second team

Offense

Quarter back

Desmond Trotter, Sr., Shades Valley

Running back

Carlos Davis, Sr., Muscle Shoals; Kavosiey Smoke, Sr., Wetumpka; Roydell Williams, So., Hueytown

Receiver

Roderick McCloud, Sr., Clay-Chalkville; Cameron McKinney, Sr., Carver-Birmingham; KeiAndre Sanders, Jr., Shades Valley

Offensive line

Edward Collins, Sr., Ramsay; James Dawson, So., Opelika; Lonnie Hollman, Sr., Pinson Valley; Tyler Nunnelley, Sr., Cullman; Tavien White, Sr., Wetumpka

Kicker

Matthew Quinn, Jr., Spanish Fort

Defense

Defensive back

Randale Hinton, Sr., Saraland; Eric James, Jr., Dothan; De’marquis Russell, Sr., Carver-Montgomery; Jordan Swain, Sr., Oxford

Linebacker

Colton Adams, Jr., Wetumpka; Jackson Bratton, So., Muscle Shoals; Perry Kirby, Sr., Athens; Terry Perry, Sr., Shades Valley

Defensive line

Reco Bozeman, Sr., Wetumpka; Albany Casey, So., Baldwin Co; Cortlin Martin, Jr., Blount; K.J. Stokes, Sr., Stanhope Elmore

Punter

Sergio Alverez, Sr., Pell City

Athlete

Cagan Campbell, Sr., Hillcrest-Tuscaloosa; Conner Howell, Sr., Gardendale; Antonio Robinson, Sr., Austin; AJ Toney, Jr., Jackson-Olin

Class 6A Honorable Mention

Quarterback: James Foster, Sr., Sidney Lanier; Jack Samsel, Sr., Spanish Fort

Running back: Dwan James, Sr., LeFlore; Uziah McDaniels, Sr., Park Crossing

Receiver: Cameron Morson, Jr., Decatur; Justin Stuckey, Sr., Helena

Offensive line: Kannon Biggs, Jr., Athens; Nate Cooper, So., Dothan

Kicker: Greg Blue, Jr., Pelham; Diego Guajardo, Jr., Daphne

Defensive back: Braxton Knight, Sr., Florence; Jaylin Mack, Jr., Clay-Chalkville

Linebacker: D’Markus Davis, Sr., Clay-Chalkville; La’Dedric Jackson, Sr., Sidney Lanier

Defensive line: Jack Cushman, Sr., Daphne; Landon Perry, Sr., Paul Bryant

Punter: Nathan Cobb, Sr., Florence; Joseph Molstead, Sr., Homewood

Athelete: Kyle Cass, Sr., Bloun; George Obiyor, Sr., Hazel Green

Coach of the Year

Tim Perry, Wetumpka

Class 5A first team

Offense

Quarterback

Swift Lyle, Sr., St. Paul’s

Running back

Hunter Persall, Jr., West Point; Noah Turbyfill, Jr., Brooks; La’Damian Webb, Sr., Beauregard

Receiver

Fred Dickerson, Sr., Talladega; Anthony Hudson, Sr., Wenonah; Ja’varrius Johnson, Jr., St. Clair Co.

Offensive line

Garrett Bell, Sr., Briarwood Chr.; Kylon Campbell, Sr., Mae Jemison-Huntsville; Deakon Hembree, Sr., West Point; Jayson Jones, So., Calera; Kameron Stutts, Sr., Brooks

Kicker

Wilson Beaverstock, Sr., St. Paul’s

Defense

Defensive back

Cade Dickinson, Jr., Briarwood Chr.; Eric Felts Jr., Sr., Vigor; Garrett Sanders, Sr., St. Clair Co.; Andrew Tucker, Sr., Brooks

Linebacker

Jarren Wright, Jr., Etowah; Cortez Brooks, Sr., Lee-Huntsville; Jamall Hickbottom, Sr., Williamson; Gabriel Russell, Sr., Briarwood Chr.

Defensive line

Jalen Cunningham, Sr., St. Clair Co.; Ethan Edmondson, Sr., Scottsboro; Malik Langham, Sr., Lee-Huntsville; Marlon Pritchett, Sr., Jackson

Punter

Zack Godwin, Jr., Guntersville

Athlete

Jalyn Armour-Davis, Sr., St. Paul’s; Jacob Gholston, Sr., Lawrence Co.; Roger McCreary, Sr., Williamson; J.R. Tran-Reno, Jr., Briarwood Chr.

Class 5A Second Team

Offense

Quarterback

Cornelius Brown, Jr., Calera;

Running back

Eric Evans, Sr., Jemison; Joe Green, Jr., Eufaula; Camerun Peoples, Sr., Central-Clay Co.

Receiver

Justin Anderson, Sr., Mortimer Jordan; DeDe Davis, Sr., Demopolis; Carson Eddy, Sr., Briarwood Chr.

Offensive line

Seth Lowry, Sr., Etowah; Dillard Doggett, Sr., St. Paul’s; Konner Register, Sr., Hayden; Chris Williams, Sr., Demopolis; Hunter Willis, Sr., Mortimer Jordan

Kicker

Cameron Bush, Sr., Charles Henderson

Defense

Defensive back

Reggie Bracy, So., St. Paul’s; Carson Donnelly, Sr., Briarwood Chr.; C.J. Williams, So., Demopolis; Trent Yowe, So., Calera

Linebacker

Carter Dingler, Jr., Etowah; Russ Logan, Sr., Demopolis; Tim McClendon, Sr., Carroll; Ethan Mills, Sr., Moody

Defensive line

Alex Howard, Jr., Etowah; Logan Graham, Sr., Guntersville; Jeremiah Hickbottom, Jr., Williamson; KaDarian Hill, Sr., Eufaula

Punter

John Goolsby, Jr., Carroll

Athlete

Grayson Chaffin, Sr., Alexandria; Harry Crump, Sr., Mae Jemison-Huntsville; Jeremiah Owens, Sr., Greenville; Bernard Phinizee, Sr., Russellville

Class 5A Honorable Mention

Quarter back: Taylor Gover, Jr., Eufaula; Michael Hiers, Sr., Briarwood Chr.

Running back: A.J. Jackson, Sr., Demopolis; Javonta Leatherwood, So., Central-Tuscaloosa

Receiver: Banks Jolley, Sr., Crossvill; Taylor Smith, Jr., Boaz

Offensive line: Colin Langford, Sr., Guntersville; Dontavius Mayfield, Sr., Shelby Co.

Kicker: Zach Ford, Jr., Calera

Defensive back: Yates Grehan, Jr., St. Paul’s; Damon Miller, Jr., Fairfield

Linebacker: Hunter Feaster, Sr., Beauregard; Jalen Humphrey, Sr., Lee-Huntsville

Defensive line: Jessie Altman, Jr., Etowah; Zack Myers, Sr., Curry

Athlete: Jacob Callaway, Sr., Beauregard; Carlos Rogers, Sr., Wenonah

Coach of the year

Matt Glover, St. Clair County

Class 4A First Team

Offense

Quarter back

Tucker Brown, Sr., Wilson

Running back

Darrian Meads, So., Hokes Bluff; Caleb Danner, Sr., Dora; Symon Smith, So., UMS-Wright

Receiver

Bridges Anderson Jr., Sr., Andalusia; TK Kenebrew, Sr., Childersburg; Darius Nalls, Sr., Fayette Co.

Offensive line

Jordan Brooks, Sr., Saks; Nick Canfield, Jr., Rogers; Luke Kynard, Sr., Thomasville; Hunter Middleton, Jr., UMS-Wright; Tristan Nichols, Sr., Fayette Co.

Kicker

Preston Harvey, Sr., Jacksonville

Defense

Defensive back

Amarea Abney, Sr., Saks; Tyren Dupree, Sr., Cherokee Co.; Kolbi Fuqua, Sr., Cordova; T.R. Robertson, Sr., St. James

Linebacker

Marshall Clark, Sr., Munford; Russ Myers, Sr., UMS-Wright; Riley Russell, Sr., Cherokee Co.; Caleb Storie, Sr., Rogers

Defensive line

Jaylin Brackett, Sr., Madison Acad.; Jonah Danley, Sr., Rogers; DeAndre Freeman, Jr.,Escambia Co.; Marreo Thomas, Jr., Saks

Punter

Reece Solar, Jr., Alabama Chr.

Athlete

Zay Britt, So., Munford; Trent Cochran-Gill, Jr., Tallassee; Matthew Flint, Sr., Madison Co.; Sam Kimel, Sr., Randolph

Class 4A Second Team

Offense

Quarterback

Ethan Wilson, Sr., Andalusia;

Running back

Tony Amerson, Jr., St. James; Macey Carr, Sr., Jacksonville; John Robertson, Sr., Northside

Receiver

Tyler Greene, Sr., Madison Acad.; Michael Parker, Sr., Westminster Chr.; Braylon Washington, Jr., Thomasville

Offensive line

Jake Busch, Jr., Hokes Bluff; Dalton Elam, Sr., Wilson; Houston Hamilton, Sr., St. James; Donjea Hutchins, Sr., North Jackson; Dawson Wells, Sr., Saks

Kicker

Sean Dorney, Sr., Madison Acad.

Defense

Defensive back

Chase Bright, Sr., Sardis; Ashton Gulledge, So., Hokes Bluff; Cole Crawford, Sr., Northside; Deion Pickens, Jr., Satsuma

Linebacker

Levi Taliaferro, Sr., Hokes Bluff; Jalon Atkins, Sr., Thomasville; Kaynan Mays, Sr., Saks; Braxton Ragland, Jr., Leeds;

Defensive line

Tristen Holcomb, Jr., Sardis; CJ Person, Jr., Montgomery Catholic; Chance Thompson, Sr., Dora; Grant Wisdom, So., Deshler

Punter

Landon Johnson, Sr., Hokes Bluff

Athlete

Erin Heard, Sr., Bibb Co.; Cam Horne, Sr., Dale Co.; Avery Moates, Sr., Wilson; Torrance Pollard, Sr., Leeds

Class 4A Honoracle Mention

Quarterback: LaDerrick Bell, Sr., Saks; Chance Stevenson, Sr., Fayette Co.

Running back: Johnathon Cobb, Jr., Saks; Roosevelt Weaver III, Jr., Andalusia

Receiver: Kalvin Levett, Jr., Tallassee; Cal Taylor, Sr., Haleyville

Offensive line: Braydon Lacey, Sr., Sardis; Luke Craig, Sr., Montgomery Catholic

Kicker: Greg Dawkins, Sr., Leeds; Jackson Spradlin, Sr., Dora

Defensive back: Cade Meyer, Sr., Rogers; Levon Fletcher, Sr., Randolph

Linebacker: Caden Best, Jr., Westminster Chr.; Josh Glass, Sr., Jacksonville

Defensive line: Devonte Green, Jr., Leeds; Patrick Lovelace, Sr., W.S. Neal

Punter: Dylan Campbell, Sr., Munford; Addison Powell, Sr., Thomasville

Atheletes: Steven Moon, Sr., Satsuma

Coach of the Year

Bart Lockhart, Dora

Class 3A First Team

Offense

Quarterback

Ryan Nettles, Jr., Hillcrest-Evergreen;

Running back

Isaac Huguley, Sr., West Morgan; Austin Kinsey, Sr., Clarke Co.; Lee Stanley, Sr., Piedmont

Receiver

Joshua Jackson, Sr., Hillcrest-Evergreen; Cole Littleton, Jr., J.B. Pennington; Nick Moody, Sr., Oakman

Offensive line

Riley Benavides, Sr., Weaver; Jac Cox, Sr., Clarke Co.; Austin Guyse, Sr., West Morgan; Mario Locke, Sr., Mobile Chr.; Nick Pounders, Sr., Gordo

Kicker

Matthew Morgan, So., T.R. Miller

Defense

Defensive back

Auston Brown, Sr., West Morgan; Keith Gallmon, Sr., Mobile Chr.; Javon Ivory, Jr., Clarke Co.; Rayshawn Reynolds, So., Pike Co.

Linebacker

Alex Atkins, So., Carbon Hill; Ethan Hearn, Jr., Mobile Chr.; Drew Rogers, Sr., Locust Fork; Ja’len Sims, Fultondale

Defensive line

Logan Beadles, Sr., Piedmont; Dalton Beck, Sr., American Chr.; Andres Fox, Sr., Mobile Chr.; Hunter Mosley, Sr., Lexington

Punter

Henry Beckett, Jr., Houston Aca.

Athlete

Noah Allison, Jr., J.B. Pennington; Kobe Bradley, Sr., Hillcrest-Evergreen; Jayson Jones, So., Fultondale; Cardavion Myers, Sr., Piedmont

Class 3A Second Team

Offense

Quarterback

KaRon Coleman Jr., Jr., Greene Co.

Running back

Will Foreman, Sr., Clarke Co.; Aaron Knight, Jr., Randolph Co.; Keefe White, Sr., Montgomery Aca.

Receiver

Jahkil Edwards, Sr., Greene Co.; Sam Ladner, Sr., Mobile Chr.; Dan Parker, So., American Chr.

Offensive line

Tristn Bailey, Sr., Wicksburg; Mason Greene, Sr., American Chr.; Chris Harris, Sr., Midfield; Malcom Morgan, So., Locust Fork; Sean Watson, Jr., J.B. Pennington

Kicker

Andray Pope, So., Hillcrest-Evergreen

Defense

Defensive back

C.J. Hall, Sr., Oakman; Keenan Isaac, Sr., Midfield; Spurlin Kelley, Sr., Opp; Cameron Pettus, Sr., Lauderdale Co.

Linebacker

Luke Cassity, Jr., J.B. Pennington; Tyler Ellenburg, Sr., Wicksburg; Collin Herring, Sr., Gordo; Jacob Wooten, Sr., Plainview

Defensive line

Richard Bledsoe, Sr., Randolph Co.; Jamari Reeves, Sr., Greene Co.; Matthew Thornton, Jr., Piedmont; Isaiah Woods, Jr., Weaver

Punter

Jonathan Grisham, Sr., Montevallo

Athlete

Chance Bates, Sr., Colbert Co.; Dequan Johnson, So., Flomaton; London Knight, Sr., Weaver; Reggie Thompson, Sr., Opp

Class 3A Honorable Mention

Quarterback: Jon Avery, Sr., Oakman; Gabe Peluso, Sr., West Morgan

Running back: Shawn Bowden, Sr., Wicksburg; Jahzarian Lampley, Sr., Pike Co.

Receiver: Maurice Gray, Sr., West Morgan; Carson McGinnis, Jr., Carbon Hill

Offensive line: Cain Phifer, Sr., Colbert Heights; Daris Reed, Sr., Opp

Defensive back: Kaedon Jenkins, Jr., Piedmont; Brandon Rudolph, Sr., Hillcrest-Evergreen

Linebacker: Tyler Olds, Jr., Montevallo; Quentin Morris, Sr., Clarke Co.

Defensive line: Jeremy Dees, Jr., Hillcrest-Evergreen; James Pratt, Sr., Colbert Heights

Punter: David Mejia, Jr., Plainview

Athletes: Kyler Chaney, So., Holly Pond; Parker Davis, Sr., American Chr.

Coach of the Year

Taylor Leathers, Colbert Heights

Class 2A First Team

Offense

Quarterback

Kristian Story, So., Lanett

Running back

Payton Anderson, Jr., Fyffe; Kelston Fikes, Fr., Leroy; Robert Houston, Sr., LaFayette

Receiver

David Baldwin, Sr., Central-Hayneville; Zavien Kelley, Sr., Vincent; Matt Sherrill, Sr., Hatton

Offensive line

Tyler Harris, Sr., Luverne; John Karr, Sr., Leroy; Cole Lyles, Sr., Fyffe; Matthews Spencer, Jr., Ariton; James Aaron Tranham, Sr., Sulligent

Kicker

Dawson Hamlin, Sr., Goshen

Defense

Defensive back

JaQuavion Boston-Gaines, Jr., LaFayette; Trikweze Bridges, Jr., Lanett; Ellian Harris, Jr., Luverne; Jaquan Kincey, Jr., Abbeville

Linebacker

Court Coley, Sr., Westbrook Christian; Parker Branch, Sr., Horseshoe Bend; Chase Cardwell, Sr., New Brockton; Andrew Kelley, Sr., Winston Co.

Defensive line

Avery Bishop, Sr., Aliceville; Lajareon Bryant, Jr., LaFayette; Baraskious Dowdell, Sr., Lanett; D’terrion Glaze, Jr., Lanett

Punter

Cooper Dean, Sr., J.U. Blacksher

Athlete

Aaron Benefield, Sr., Ranburne; Jermaine Brown, Jr., St. Luke’s; Jaron Scott, Sr., Sulligent; Terrion Truitt, Sr., Lanett

Class 2A Second Team

Offense

Quarterback

Brock Snyder, Sr., Goshen

Running back

Chris Hardie, Jr., Vincent; Tyreke Metcalf, Sr., Sulligent; Caleb Vinson, Sr., Falkville

Receiver

Zack Alford, Sr., Goshen; Christian Angulo, Fr., Falkville; Anquaevious Pollard, Sr., Lanett

Offensive line

Gable Allred, Jr., Lamar Co.; Dakari Siler, Sr., Goshen; Lane Sims, Jr., J.U. Blacksher; Jonathan Stone, Sr., Sand Rock; Brooks Thompson, Jr., Mars Hill

Kicker

Juan Castro, Sr., Cleveland

Defense

Defensive back

Caeden Godfrey, Sr., Westbrook Christian; Trey McFarland, So., Woodland; Bryson Peavy, Jr., Ariton; Kaleb Thomas, Jr., Lanett

Linebacker

Lane Talbot, Jr., Gaston; Omar Boston, Sr., LaFayette; Jawon Howell, Sr., Lanett; Dristin Weaver, Sr., Leroy

Defensive line

Jackson Luttrell, Jr., Westbrook Christian; Jacob Brewer, Sr., Leroy; Hunter Motichek, Sr., Sulligent; Hayden Simmons, Sr., Ranburne

Punter

Russell Weeks, So., New Brockton

Athlete

Dewayne Miller, Sr., West End; Malik Callens, So., Billingsley; Kaleb Jones, So., Collinsville; Kavon McGraw, Jr., Aliceville

Class 2A Honorable mention

Quarter back: Keegan Blackman, Sr., Central-Hayneville; Aaron Dove, Jr., Falkville

Running back: Craig Kinsey, Sr., Abbeville; Jeremiah White, Sr., Geneva Co.

Receiver: Carson Carver, Sr., Sand Rock; Satyler Wilson, So., Luverne

Offensive line: J.T. Youngblood, So., Vincent

Kicker: Humberto Hernandez, Sr., Ariton; Austin Hollis, Sr., Sulligent

Defensive back: Brant Rowell, Sr., Fyffe

Linebacker: Arian Gregory, So., Luverne; Colt Smith, Jr., Mars Hill

Defensive line: Devin Bell, Sr., Goshen; Josh Cardwell, So., New Brockton

Athlete: Landon Woodard, Sr., Ranburne

Coach of the Year

Daniel Merchant, Sulligent

Class 1A First team

Offense

Quarterback

Jamichael Stallworth, Sr., Georgiana

Running back

Adam Sanders, Sr., Ragland; Stone Fincher, Jr., Hackleburg; John Mark Abercombie, Sr., Meek

Wide receiver

EJ Petty, Sr., Pickens Co.; Jeff Hunter, Sr., Decatur Heritage; Isaiah Scott, Sr., Linden

Offensive line

Tyrone Davis, Sr., Maplesville; Noah Barnett, Sr., Hackleburg; Chaz Harmon, Jr., Wadley; Andrew Pickett, Sr., Marengo; Bobby Talley, Sr., Lynn

Kicker

Nate Tomey, Sr., Cedar Bluff

Defense

Defensive back

Cameron Borden, Sr., Winterboro; Tyler Booker, Jr., Brantley; Jamarcus Sims, Sr., Georgiana; Jonah Smith, Sr., Sweet Water

Linebacker

Timothy Bradley, Jr., Maplesville; Jaheim Greer, So., Notasulga; De’Angelos Crispin, Sr., Marengo; Jaccaurian Washington, Jr., Pickens Co.

Defensive line

Deshaun Blanks, Sr., Sweet Water; Lecedric Haynes, Jr., Georgiana; Chris Hodges, Jr., Wadley; Devin March, Sr., Houston Co.

Punter

Brandon Hill, Fr., Lynn

Athlete

Quae Drake, Sr., Wadley; Zayne Guthrie, Jr., Addison; Shamar Lewis, Sr., Sweet Water; Nathaniel Watson, Sr., Maplesville

Class 1A Second Team

Offense

Quarterback

AlJaron Edwards, So., Pickens Co.

Running back

Ryan Morrow, So., Maplesville; Kylen Cross, Sr., Talladega Co.-Central; Alphonzo Lewis, Jr., Marengo

Wide receiver

Walter Tatum, Sr., Notasulga; RJ Hart, Sr., Phillips; Peyton Dean, Sr., Appalachian

Offensive line

Ethan Teague, Jr., Cedar Bluff; Ethan Flowers, Sr., Brantley; Kendall Long, So., Georgiana; Hayden Ray, Jr., Addison; Grant Williams, Jr., South Lamar

Kicker

Cameron Gilbert, Sr., Lynn

Defense

Defensive back

Isaiha Jones, Sr., Cedar Bluff; Kevin Green, Jr., Linden; Trent Sams, Sr., Sweet Water; Jarrett Bryant, So., South Lamar

Linebacker

Keith Darden, Sr., Ragland; Jacory Brown, Jr., Sweet Water; Nick Lundberg, Sr., Kinston; Xyron Giles, Jr., Pickens Co.

Defensive line

Jarred Campbell, Sr., Isabella; Tristan Thetford, Jr., Maplesville; Willie Lewis, So., Sweet Water; Ronald Bouler, So., Marengo

Punter

Keywun Rowles, Sr., Notasulga

Athlete

Parker Driggers, Jr., Brantley; Buster Griffin, Jr., South Lamar; Coby Nunn, Sr., Wadley; Tate Warr, So., Millry

Class 1A Honorable Mention

Quarterback: Austin Calhoun, Jr., Kinston; Jacob Hammac, So., Florala

Running back: Mack Wise, Sr., Brantley; Herachio Washington, So., South Lamar

Receiver: Jackson Justus, Sr., Coosa Christian; Dylan Rogers, Sr., Spring Garden

Offensive line: Je Norris, Sr., Maplesville; Justin Presswood, Jr., Linden

Kicker: Ian Harper, Jr., South Lamar

Defensive back: Evan Crowe, Sr., Hackleburg; Cameron Baldy, Sr., Lynn

Linebacker: Matthew Harris, So., Addison; Darien Collier, Fr., Houston Co.

Defensive line: Jalen Nettles, Jr., Georgiana; Johnny Kennedy, Sr., Marengo

Punter: Cameron Williams, Jr., Houston Co; Sam Contorno, Jr., Holy Spirit

Athletes: Quindaris Ausbon, Sr., Marengo; Donaven Roberson, Jr., Highland Home

Coach of the Year

Eberne Myrthil, Marengo