Etowah ranked in ASWA football poll

Released August 26

Class 7A

Rank Record Points

1. Thompson 1-0 276

2. Hewitt-Trussville 1-0 196

3. Hoover 1-0 195

4. Central-Phenix City 0-1 143

5. Auburn 1-0 141

6. Fairhope 1-0 120

7. Prattville 1-0 62

8. Dothan 0-0 56

9. James Clemens 0-1 39

10. Austin 1-0 32

Others receiving votes: Spain Park (1-0) 20, Daphne (1-0) 16, Oak Mountain (1-0) 6, Theodore (0-1) 3, Vestavia Hills (0-1) 3, Enterprise (0-0) 2, Gadsden City (1-0) 1.

Class 6A

Rank Record Points

1. Mountain Brook 1-0 248

2. Oxford 0-1 214

3. Blount 0-1 159

4. Opelika 0-0 150

5. McGill-Toolen 0-0 135

6. Pinson Valley 0-1 113

7. Eufaula 1-0 97

8. Clay-Chalkville 1-0 75

9. Gardendale 1-0 51

10. Saraland 1-0 44

Others receiving votes: Muscle Shoals (0-0) 10, Spanish Fort (0-1) 6, Briarwood Christian (1-0) 5, Park Crossing (0-1) 2, Stanhope Elmore (1-0) 2.

Class 5A

Rank Record Points

1. Central-Clay County 1-0 259

2. Pleasant Grove 0-0 213

3. St. Paul’s Episcopal 1-0 188

4. Ramsay 1-0 165

5. UMS-Wright 1-0 126

6. Faith-Mobile 1-0 103

7. Guntersville 0-0 92

8. Alexandria 0-0 52

9. Fairview 1-0 43

10. Andalusia 0-1 30

Others receiving votes: Pike Road (1-0) 24, Center Point (1-0) 10, Fairfield (0-0) 6.

Class 4A

Rank Record Points

1. American Christian 1-0 251

2. Bibb County 1-0 210

3. Vigor 1-0 181

4. Jacksonville 1-0 152

5. Deshler 0-0 130

6. Gordo 1-0 107

7. Madison County 1-0 96

8. Madison Academy 0-0 60

9. Etowah 0-1 53

10. Williamson 1-0 28

Others receiving votes: Good Hope (1-0) 15, Cherokee County (1-0) 9, Anniston (0-1) 7, Jackson (1-0) 3, Mobile Christian (0-0) 3, Geneva (0-1) 2, Priceville (0-0) 2, St. James (0-1) 1, Wilson (1-0) 1.

Class 3A

Rank Record Points

1. Piedmont 0-0 270

2. Fyffe 1-0 213

3. Walter Wellborn 1-0 166

4. Reeltown 1-0 144

5. Pike County 0-0 128

6. Flomaton 1-0 81

7. T.R. Miller 0-1 76

8. Catholic-Montgomery 0-1 61

9. Hillcrest-Evergreen 0-1 58

10. Ohatchee 1-0 42

Others receiving votes: Providence Christian (0-1) 30, Opp (1-0) 24, Collinsville (1-0) 7, Montgomery Academy (1-0) 5, Bayside Academy (1-0) 4, New Brockton (0-0) 1, Thomasville (0-0) 1.

Class 2A

Rank Record Points

1. Leroy 0-0 260

2. Lanett 1-0 216

3. Randolph County 0-0 175

4. Red Bay 1-0 138

5. Mars Hill Bible 0-1 129

6. Ariton 1-0 118

7. Luverne 1-0 82

8. G.W. Long 0-0 81

9. Spring Garden 0-0 50

10. Elba 1-0 23

Others receiving votes: Clarke County (0-0) 22, North Sand Mountain (0-0) 6, Addison (0-1) 4, Falkville (1-0) 4, Westbrook Christian (1-0) 2, Aliceville (0-0) 1.

Class 1A

Rank Record Points

1. Brantley 0-0; 259

2. Sweet Water 0-0 210

3 (tie). Maplesville 1-0 177

3 (tie). Pickens County 0-0 177

5. Linden 0-0 133

6. Cedar Bluff 0-0 106

7. Decatur Heritage 0-1 93

8. Notasulga 0-0 79

9. Marengo 0-0 42

10. Fruitdale 0-0 18

Others receiving votes: Donoho (0-0) 7, Valley Head (1-0) 7, Hubbertville (0-0) 1, Winterboro (1-0) 1, Woodland (1-0) 1.