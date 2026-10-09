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Gaston conquers Saks 72-42

Photos by Lindsey Frazier, News Editor

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Lindsey Frazier

Email: [email protected]
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Lindsey Frazier

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Gaston conquers Saks 72-42
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