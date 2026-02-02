Subscribe
X-twitter Facebook Instagram
February 5, 2026

Subscribe Now

To our newsletter

Our Box Locations

For .50 cents

X-twitter Facebook Instagram
February 5, 2026

Subscribe Now

To our newsletter
Menu
Subscribe
Menu

Sports Schedule

Boys High School Basketball Games

02/02  Etowah VS Ft. Payne at Home 7:45 p.m.

02/02  Glencoe VS Wellborn at Home 7:15p.m.

02/02  HB VS New Hope at Home 6:30 p.m.

02/02  West End VS Asbury at Asbury 7 p.m.

02/02  Gaston VS Spring Garden At Home 7:30p.m.

02/03  Southside VS Douglas at Douglas at 7:30 p.m.

02/03  Sardis VS HB at HB 7:30 p.m.

02/03  Glencoe VS White Plains at Home 7:15 p.m.

02/03 West End VS Crossville at Home 7:00 p.m.

02/05  Southside VS Glencoe at Glencoe at 7:15 p.m.

02/05 Etowah VS Piedmont at Piedmont at 8 p.m.

 

Girls High School Basketball Games 

02/02 Etowah VS Ft. Payne at Home 6:30 p.m.

02/02 Glencoe VS Wellborn at Home 5:30 p.m.

02/02 HB VS New Hope at Home 5 p.m.

02/02 West End VS Asbury at Asbury 5:30 p.m.

02/02 Gaston VS Spring Garden At Home 6 p.m.

02/03 Sardis VS HB at HB 6 p.m.

02/03 Glencoe VS White Plains at Home 5:30 p.m.

02/03 West End VS Crossville at Home 5:30 p.m.

02/03 Coosa VS Saks at Saks 4:30 p.m.

 

High School Soccer Games

2/5 Gadsden City at Springville High School at 5 and 7 p.m.

 

High School Tennis Matches

2/3 Gadsden City VS Westbrook at Gadsden County Club at 3:30 p.m.

2/5 Sardis at Ft. Payne

 

Women’s’ College Basketball Games 

2/02 GSCC VS Shelton State Community College at Home at 5:30 p.m.

2/05 GSCC VS Southern Union Community College at SUCC at 5:30 p.m.

 

Women’s. College Softball Games

2/03 GSCC VS Reid State Technical College at 2 and 4 p.m.

2/05 GSCC VS Pellissippi State Community College at 1 and 3 p.m.

 

Men’s College Basketball Games 

2/02 GSCC VS Shelton State Community College at Home at 7:30 p.m.

2/05 GSCC VS Southern Union Community College at SUCC at 7:30 p.m.

Men’s College Baseball Games 

2/03 GSCC VS Volunteer State Community College at 1 p.m.

 

Picture of Tchupp

Tchupp

Email: Tchupp@gadsdenmessenger.com
Picture of Tchupp

Tchupp

Latest Sports

Southside and Etowah advance to bowling championships
Glencoe boys win county basketball title; Sardis sweeps girls, JV divisions
Reclassification changes private school championships
Sports Schedule
High School Basketball scores

Latest E-Edition

E-Edition 01-30-2026 FRONT ONLY
E-Edition 01-30-2026

E-Edition 01-30-2026