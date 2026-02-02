Sports Schedule

Boys High School Basketball Games
02/02 Etowah VS Ft. Payne at Home 7:45 p.m.
02/02 Glencoe VS Wellborn at Home 7:15p.m.
02/02 HB VS New Hope at Home 6:30 p.m.
02/02 West End VS Asbury at Asbury 7 p.m.
02/02 Gaston VS Spring Garden At Home 7:30p.m.
02/03 Southside VS Douglas at Douglas at 7:30 p.m.
02/03 Sardis VS HB at HB 7:30 p.m.
02/03 Glencoe VS White Plains at Home 7:15 p.m.
02/03 West End VS Crossville at Home 7:00 p.m.
02/05 Southside VS Glencoe at Glencoe at 7:15 p.m.
02/05 Etowah VS Piedmont at Piedmont at 8 p.m.
Girls High School Basketball Games
02/02 Etowah VS Ft. Payne at Home 6:30 p.m.
02/02 Glencoe VS Wellborn at Home 5:30 p.m.
02/02 HB VS New Hope at Home 5 p.m.
02/02 West End VS Asbury at Asbury 5:30 p.m.
02/02 Gaston VS Spring Garden At Home 6 p.m.
02/03 Sardis VS HB at HB 6 p.m.
02/03 Glencoe VS White Plains at Home 5:30 p.m.
02/03 West End VS Crossville at Home 5:30 p.m.
02/03 Coosa VS Saks at Saks 4:30 p.m.
High School Soccer Games
2/5 Gadsden City at Springville High School at 5 and 7 p.m.
High School Tennis Matches
2/3 Gadsden City VS Westbrook at Gadsden County Club at 3:30 p.m.
2/5 Sardis at Ft. Payne
Women’s’ College Basketball Games
2/02 GSCC VS Shelton State Community College at Home at 5:30 p.m.
2/05 GSCC VS Southern Union Community College at SUCC at 5:30 p.m.
Women’s. College Softball Games
2/03 GSCC VS Reid State Technical College at 2 and 4 p.m.
2/05 GSCC VS Pellissippi State Community College at 1 and 3 p.m.
Men’s College Basketball Games
2/02 GSCC VS Shelton State Community College at Home at 7:30 p.m.
2/05 GSCC VS Southern Union Community College at SUCC at 7:30 p.m.
Men’s College Baseball Games
2/03 GSCC VS Volunteer State Community College at 1 p.m.