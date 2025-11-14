First game look-ahead for county basketball teams

High school basketball is back in the state of Alabama, which means a handful of local teams began playing this week. Check out how each team performed in their initial matchups:
Coosa Christian Girls (0-1)
Thursday (11/6) – Lee 45, Coosa Christian 22
Etowah Girls (1-0)
Saturday (11/8) – Etowah 67, Leeds 34
Gadsden City Boys (2-0)
Thursday (11/6) – Gadsden City 59, Hewitt-Trussville 47
Tuesday (11/11) – Gadsden City 76, Fairfield Prep 46
Gadsden City Girls (1-2)
Thursday (11/6) – Hewitt-Trussville 46, Gadsden City 39
Saturday (11/8) – Gadsden City 35, Locust Fork 27
Monday (11/10) – Pleasant Grove 58, Gadsden City 22
Gaston (0-1)
Monday (11/10) – West End 63, Gaston 42
Sardis Boys (1-0)
Saturday (11/8) – Sardis 49, Holly Pond 34
Sardis Girls (0-2)
Saturday (11/8) – Pisgah 74, Sardis 64
Tuesday (11/11) – North Sand Mountain 66, Sardis 58
Southside Girls (0-1)
Tuesday (11/11) – Holly Pond 59, Southside 44
West End Boys (1-1)
Monday (11/10) – West End 63, Gaston 42
Tuesday (11/11) – Crossville 57, West End 36
West End Girls (1-0)
Monday (11/10) – West End 52, Gaston 34
Tuesday (11/11) – West End 45, Crossville 5
Westbrook Girls (2-0)
Thursday (11/6) – Westbrook 49, Collinsville 21
Saturday (11/8) – Westbrook 59, Saks 34