November 14, 2025

November 14, 2025

First game look-ahead for county basketball teams

High school basketball is back in the state of Alabama, which means a handful of local teams began playing this week. Check out how each team performed in their initial matchups: 

Coosa Christian Girls (0-1)

Thursday (11/6) – Lee 45, Coosa Christian 22

Etowah Girls (1-0)

Saturday (11/8) – Etowah 67, Leeds 34

Gadsden City Boys (2-0)

Thursday (11/6) – Gadsden City 59, Hewitt-Trussville 47

Tuesday (11/11) – Gadsden City 76, Fairfield Prep 46

Gadsden City Girls (1-2)

Thursday (11/6) – Hewitt-Trussville 46, Gadsden City 39

Saturday (11/8) – Gadsden City 35, Locust Fork 27

Monday (11/10) – Pleasant Grove 58, Gadsden City 22

Gaston (0-1)

Monday (11/10) – West End 63, Gaston 42

Sardis Boys (1-0)

Saturday (11/8) – Sardis 49, Holly Pond 34

Sardis Girls (0-2)

Saturday (11/8) – Pisgah 74, Sardis 64

Tuesday (11/11) – North Sand Mountain 66, Sardis 58

Southside Girls (0-1)

Tuesday (11/11) – Holly Pond 59, Southside 44

West End Boys (1-1)

Monday (11/10) – West End 63, Gaston 42

Tuesday (11/11) – Crossville 57, West End 36

West End Girls (1-0)

Monday (11/10) – West End 52, Gaston 34

Tuesday (11/11) – West End 45, Crossville 5

Westbrook Girls (2-0)

Thursday (11/6) – Westbrook 49, Collinsville 21

Saturday (11/8) – Westbrook 59, Saks 34

Picture of Matthew Watkins

Matthew Watkins

