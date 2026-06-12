Alabama Connections Academy graduates 25 local students

Alabama Connections Academy honored 991 graduates from across the state during its commencement ceremony on May 14 in Montgomery.
Twenty-five local students are among this year’s graduating class.
Graduates from Etowah County include: Adrianna Barron, Elizabeth Bellanton, Makenzie Bone, Tymothy Brown, Amiyah Brown, Jessie Cornelius, Saniya Davis, Aiden English, Charles Evans, Mason Irwin, Hailey Kahn, Izabella Martin, Chasity Martin, Jacob Massey, Brandon Mendoza, Autumn Payne, Zunaira Siddiqui and Kyra Smith.