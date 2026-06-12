Subscribe
X-twitter Facebook Instagram
June 12, 2026

Subscribe Now

To our newsletter

Our Box Locations

For .50 cents

X-twitter Facebook Instagram
June 12, 2026

Subscribe Now

To our newsletter
Menu
Subscribe
Menu

Alabama Connections Academy graduates 25 local students

Alabama Connections Academy honored 991 graduates from across the state during its commencement ceremony on May 14 in Montgomery.

Twenty-five local students are among this year’s graduating class.

Graduates from Etowah County include: Adrianna Barron, Elizabeth Bellanton, Makenzie Bone, Tymothy Brown, Amiyah Brown, Jessie Cornelius, Saniya Davis, Aiden English, Charles Evans, Mason Irwin, Hailey Kahn, Izabella Martin, Chasity Martin, Jacob Massey, Brandon Mendoza, Autumn Payne, Zunaira Siddiqui and Kyra Smith.

Picture of Staff Report

Staff Report

Picture of Staff Report

Staff Report

Latest News

Gadsden awarded grant for new pedestrian bridge project
Candidates for District 1 and 3 qualify for upcoming city election
Upcoming Road Closures
GSCC Cardinal Foundation receives Walmart Spark Good Grant
More than 21,000 graduate from Alabama’s community colleges

Latest E-Edition

E-Edition 06-05-2026 FRONT ONLY
E-Edition 06-05-2026

E-Edition 06-05-2026_REDUCED