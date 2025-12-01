County basketball scoreboard and record roundup

Here is an update on the early-season performances for all of the local varsity basketball programs, as well as their upcoming schedules. With the vast majority of football teams being eliminated from playoff contention, many basketball teams around the county have finally been able to tip things off.
Coosa Christian Girls (2-1)
Next Game(s):
At Lee High School, Tuesday (11/25)
At Faith Christian, Tuesday (12/9)
Coosa Christian Boys (0-0)*
- Coosa Christian is still competing in the football playoffs, and this has delayed the start of their boys basketball season.
Etowah Girls (6-0)
Next Game(s):
At Southside, Monday (12/1)
At St. Clair County, Tuesday (12/2)
Etowah Boys (2-3)
Next Game(s):
Fyffe (Neutral Site), Wednesday (11/26)
At Southside, Monday (12/1)
At St. Clair County, Tuesday (12/2)
Gadsden City Girls (2-5)
Next Game(s):
At Hewitt-Trussville, Tuesday (12/2)
Hazel Green, Saturday (12/6)
Gadsden City Boys (8-0)
Next Game(s):
At Hewitt-Trussville, Tuesday (12/2)
Donoho, Thursday (12/4)
Hazel Green, Saturday (12/6)
Gaston Girls (0-5)
Next Game(s):
At Geraldine, Monday (12/1)
At Westbrook, Tuesday (12/2)
Gaston Boys (0-6)
Next Game(s):
At Geraldine, Monday (12/1)
At Westbrook, Tuesday (12/2)
Glencoe Girls (2-1)
Next Game(s):
At Lincoln, Tuesday (11/25)
Weaver, Wednesday (11/26)
Ohatchee, Tuesday (12/2)
Glencoe Boys (3-2)
Next Game(s):
At Lincoln, Tuesday (11/25)
Weaver, Wednesday (11/26)
Ohatchee, Tuesday (12/2)
Hokes Bluff Girls (3-1)
Next Game(s):
At Sand Rock, Tuesday (11/25)
At Boaz, Monday (12/1)
At Geraldine, Tuesday (12/2)
Hokes Bluff Boys (1-1)
Next Game(s):
At Sand Rock, Tuesday (11/25)
At Boaz, Monday (12/1)
At Geraldine, Tuesday (12/2)
Sardis Girls (2-4)
Next Game(s):
At Springville, Tuesday (11/25)
At Geraldine, Wednesday (11/26)
Sardis Boys (4-1)
Next Game(s):
At Springville, Tuesday (11/25)
At Geraldine, Wednesday (11/26)
Southside Girls (1-3)
Next Game(s):
Hayden (Neutral Site), Tuesday (11/25)
Etowah, Monday (12/1)
Southside Boys (2-1)
Next Game(s):
Northridge (at Orange Beach High School), Tuesday (11/25)
UMS-Wright (at Orange Beach High School, date/time TBD)
Shelby County (at Orange Beach High School, date/time TBD)
Etowah, Monday (12/1)
Westbrook Girls (4-2)
Next Game(s):
Southeastern, Tuesday (11/25)
Gaston, Tuesday (12/2)
Westbrook Boys (2-1)
Next Game(s):
Southeastern, Tuesday (11/25)
Gaston, Tuesday (12/2)
West End Girls (2-3)
Next Game(s):
Asbury, Tuesday (11/25)
Cleveland, Tuesday (12/2)
West End Boys (1-4)
Next Game(s):
Asbury, Tuesday (11/25)
Cleveland, Tuesday (12/2)