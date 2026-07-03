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E-Edition 07-03-2026
By:
Kaitlin Hoskins
July 3, 2026
E-Edition 07-03-2026 Reduced
Kaitlin Hoskins
Kaitlin Hoskins
Latest News
Gadsden rezoning plan moves forward with Tuesday public hearing
Ford Announces Re-Election Campaign for 2026
Seven incumbents secure new terms after running unopposed
Council approves upscale hotel project next to City Hall
Julie Talton named superintendent of Etowah County Schools
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E-Edition 07-03-2026
E-Edition 07-03-2026 Reduced
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