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E-Edition 07-03-2026

E-Edition 07-03-2026 Reduced

Picture of Kaitlin Hoskins

Kaitlin Hoskins

Picture of Kaitlin Hoskins

Kaitlin Hoskins

Latest News

Gadsden rezoning plan moves forward with Tuesday public hearing
Ford Announces Re-Election Campaign for 2026
Seven incumbents secure new terms after running unopposed
Council approves upscale hotel project next to City Hall
Julie Talton named superintendent of Etowah County Schools

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E-Edition 07-03-2026

E-Edition 07-03-2026 Reduced