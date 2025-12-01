Girls basketball scores 11/21 – 11/25

Girls Basketball Games
11/21
Gadsden City girls varsity basketball team lost Friday’s neutral non-conference game against Midfield 56-39.
Hokes Bluff girls varsity basketball team won Friday’s home non-conference game against Southside 47-42.
West End varsity basketball team lost Friday’s non-conference game against Sand Rock West End 32-47
Etowah girls varsity basketball team won Friday’s non-conference game against Westbrook 44-38. Etowah’s Cali Wadley had 20 points, followed by Maggy Bennett with six and Alyssa Rudolph with five points each. Westbrook’s Jordan Brooks had 17 points, Aery Snead had seven points and Addi Hammontree had six points total.
11/22
Southside girls varsity basketball team lost Saturday’s home tournament game against UMS-Wright Prep (Mobile, AL) 50-55.
11/24
Gadsden City girls varsity basketball team lost Monday’s tournament game against Albertville 40- 58. For Gadsden City Madison Tinker had 25 points, followed by Jac’Keria Woods with two, Amauri Bowie with four, Jaliyah Jones with three, Ma’Liyah Kennon with four and Jadance Poleate with two points.
Southside City girls varsity basketball team won Monday’s tournament game against Shelby County (Columbiana) 51-44.
Glencoe girls varsity basketball team won Monday’s non-conference game against White 63-31.
Westbrook Christian girls varsity basketball team won Monday’s home non-conference game against Douglas 54-43.
11/25
Southside girls varsity basketball team lost Tuesday’s tournament game against Northridge (Tuscaloosa) 41-70.
Sardis girls varsity basketball team lost Tuesday’s non-conference game against Springville 31-37.
Hokes Bluff girls varsity basketball team won Tuesday’s non-conference game against Sand Rock 47-18.