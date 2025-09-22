West End battles Cleveland, but ultimately falls

West End (1-4, 0-3) lost to Cleveland, 33-26, in Class 2A, Region 6 play at home Friday September 19, 2025.
West End travels to Vinemont for a non-region matchup Friday, September 26, 2025.
Scoring summary
1Q Cleveland 9-0
5:23 — #18 6-yard run (#22 PAT), Cleveland 7, West End 0
0:29 — Team safety, Cleveland 9, West End 0
2Q Cleveland 15-0
11:50 — #18 31-yard run (2-point unsuccessful), Cleveland 15, West End 0
3Q Cleveland 27-20
10:55 — Jaxon Hamby 10-yard pass to Conner Walker (Brayden Mitchell PAT no good), Cleveland 15, West End 6
7:04 — #18 3-yard run (#2 PAT no good), Cleveland 21, West End 6
4:45 — Jaxon Hamby 32-yard pass to Conner Walker (Brayden Mitchell PAT), Cleveland 21, West End 13
0:40 — #18 75-yard run (#22 PAT no good), Cleveland 27, West End 13
0:25 — Fysher Patterson 65-yard run (Brayden Mitchell PAT), Cleveland 27, West End 20
4Q Cleveland 33-26
9:16 — Jaxon Hamby 48-yard run (Brayden Mitchell PAT no good), Cleveland 27, West End 26
4:06 — #18 6-yard run (2-point unsuccessful), Cleveland 33, West End 26
Total yards
West End – 374 yards (252 rush, 122 pass)
Cleveland – 348 yards (292 rush, 56 pass)
Passing
Jaxon Hamby 10/20 122 yards 2 TDs, 1 INT
Rushing (carries-yards)
Fysher Patterson 15-143 1 TD
Jaxon Hamby 8-79 1 TD
Jud Bunch 5-30
Receiving (catches-yards)
Conner Walker 6-102 2 TDs
Fysher Patterson 1-11
Braxton Walker 1-7
Cody Campbell 1-1
Brayden Mitchell 1-1
Defense
Jaxon Hamby INT
Bronson Winters FR